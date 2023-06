Météo - Du soleil pour débuter le mois de juin

Jeudi après-midi, le soleil brillera à nouveau de mille feux, excepté sur l'extrême ouest où le temps restera assez nuageux. Les maxima oscilleront entre 14 degrés au littoral, 21 à 22 degrés sur le centre et 26 degrés en Gaume. Vendredi, une fois les nuages bas matinaux dissipés, de belles éclaircies feront leur apparition. Les maxima fluctueront entre 15 et 22 degrés. Le premier week-end de juin s'annonce tout aussi lumineux avec un franc soleil et des maximas compris entre 16 et 25 degrés. (Belga)