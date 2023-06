NBA - Les Celtics maintiennent Joe Mazzulla au poste d'entraîneur

"Je pense qu'il a fait un excellent travail avec ce groupe", a justifié le président de la franchise, Brad Stevens. "C'est un vrai leader. Il ne peut que s'améliorer après tout ce qu'il a pu vivre cette année, parce qu'il essaie constamment d'apprendre et qu'il est responsable. Ces qualités sont difficiles à trouver." Agé de 34 ans, Mazzulla reste sur une lourde défaite, concédée à domicile lors du match N.7 décisif (103-84) qui a brisé le rêve d'un come-back inédit puisque son équipe était revenue à 3-3 dans la série après avoir été menée 3-0. En 151 occasions désormais, aucune équipe n'est parvenue à s'imposer au meilleur des sept matches après avoir accusé pareil déficit. Cet échec était de nature à fragiliser la position de Mazzulla, devenu le plus jeune entraîneur en chef de la NBA lorsqu'il a pris les rênes de Boston en début de saison en remplacement d'Ime Udoka, dont il était l'adjoint. Udoka avait d'abord été suspendu pour une relation inappropriée avec une employée de la franchise puis limogé quelques mois plus tard. Si Mazzulla n'a pu ramener l'équipe du Massachusetts en finale, un an après l'échec contre Golden State, le jeune coach a fini sa première saison régulière avec un bilan de 57 victoires et 25 défaites, à la deuxième place du classement à l'Est derrière les Milwaukee Bucks. Et ne sera finalement pas passé loin d'une première finale, à la tête des C's. (Belga)