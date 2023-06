Rappel des "Singapore Noodles" de la marque Spar en raison d'un allergène non mentionné

Le rappel concerne les barquettes de 450 grammes appartenant aux lots allant de 21423 16h32 à 21423 17h10 inclus et affichant la date limite de consommation 12/06/2023, ainsi que le code-barres 05400210073378. Ce produit a été vendu dans les magasins Spar Colruyt Group du 24/05/2023 au 31/05/2023 inclus. Les clients qui ont acheté ce produit et qui sont allergiques aux mollusques sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé. Les nouilles ne présentent en revanche aucun danger pour les consommateurs ne souffrant pas d'allergie aux mollusques. (Belga)