RDC: le mandat de la force régionale de l'EAC prolongé jusqu'au 8 septembre

Les dirigeants de l'EAC (Ouganda, Kenya, Tanzanie, Rwanda, Burundi, Soudan du Sud et RDC) étaient réunis pour examiner la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, mais aussi étudier une éventuelle prolongation de la force est-africaine déployée dans la zone, notamment pour lutter contre la rébellion du M23 (Mouvement du 23 Mars). Ils se sont accordés pour prolonger le mandat de l'EACRF jusqu'au 8 septembre, selon ce communiqué cité par des médias internationaux. Ce mandat devrait expirer ce 1er juin. Kinshasa a plusieurs fois remis en cause les actions de la force régionale et a demandé qu'une évaluation soit faite avant toute extension de son mandat. Le président congolais Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo avait récemment affirmé que la force pourrait se retirer en juin, évoquant des "problèmes de fonctionnement" de l'EACRF. Finalement, un compromis a été trouvé, selon Radio France Internationale (RFI). La prolongation vise à "consolider les gains réalisés par la force régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est", indique le communiqué. (Belga)