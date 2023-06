Roland-Garros - Casper Ruud, finaliste en 2022, réussit son retour sur le court Philippe Chatrier

(Belga) Casper Ruud a rejoint les seizièmes de finale du tournoi de tennis de Roland-Garros, jeudi sur la terre battue parisienne. Au 2e tour, le Norvégien, 4e mondial et 4e tête de série, a éliminé en quatre manches le gaucher italien Giulio Zeppieri, 21 ans et 129e mondial passé par les qualifications : 6-3, 6-2, 4-6 et 7-5. La rencontre a duré 3h04.