Roland-Garros - Iga Swiatek débute lentement puis déroule au 2e tour face à Claire Liu

(Belga) Sans disputer son meilleur match, Iga Swiatek a assuré sa place pour les seizièmes de finale du tournoi de tennis de Roland-Garros, jeudi après-midi su la terre battue parisienne. La Polonaise, qui a fêté mercredi ses 22 ans, N.1 mondiale et tenante du titre, a dominé l'Américaine Claire Liu (WTA 102) en deux manches : 6-4 et 6-0. La fin de la rencontre est intervenue après 1 heure et 29 minutes.