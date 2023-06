Roland-Garros - Mertens défiera Pegula sur le Chatrier : "Je devrai prendre les choses en main"

Il s'agira du troisième duel sur le circuit entre les deux joueuses. La n°1 belge n'a encore jamais perdu contre la n°1 américaine, mais depuis la dernière confrontation, remportée 5-7, 7-5, 6-0, après avoir écarté trois balles de match, en quart de finale à Dubaï en février 2021, c'est la New Yorkaise qui a le plus progressé, pour devenir une valeur sûre au sein du Top 10 mondial. "Ce sera un match difficile, car Pegula est une joueuse très solide", a-t-elle confié. " J'aurai peut-être un peu moins de pression en me retrouvant au troisième tour contre une joueuse du top, mais je veux tout de même gagner. J'ai atteint les huitièmes de finale l'an dernier et je veux donc faire aussi bien, si pas mieux." Elise Mertens aurait aimé préparer ce match en jouant en double avec l'Australienne Storm Hunter ce jeudi, histoire de travailler son service et son jeu vers l'avant. Mais la native de Louvain n'était pas au programme et a dû se contenter d'un entraînement avec Seppe Cuypers, son coach, au stade Jean Bouin. Elle sait toutefois ce qu'elle devra faire pour battre Jessica Pegula. "Comme a dit ma maman, je devrai tâcher de prendre les choses en main", a-t-elle expliqué. "Attaquer, chercher les lignes, monter au filet. On ne peut pas se contenter de jouer la sécurité contre les joueuses du top. Il faut y aller et prendre des risques." (Belga)