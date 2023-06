Sécurité nationale: rejet du recours d'une entreprise de scanners chinois

La Nuctech Company, basée à Pékin, est interdite dans certains pays occidentaux pour des raisons de sécurité, car elle est soupçonnée de collecter des données sur la circulation des biens et des personnes en utilisant les numéros de passeport et les empreintes digitales. Il existe en Chine une loi obligeant les entreprises chinoises à coopérer avec les services de renseignement de ce pays. Sa présence dans des ports et aéroports de Belgique, pour le contrôle du contenu des voitures ou des conteneurs, avait été mise en exergue par le quotidien De Standaard en février 2021, suscitant la controverse. En mars 2022, l'État belge a lancé un marché pour des scanners mobiles à rayons X pour le contrôle des véhicules et des conteneurs par les douanes. Afin de préserver la sécurité nationale, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem a décidé de ne pas rendre public ce marché et de n'inviter que des entreprises déterminées à soumettre une offre. Nuctech Warsaw, la filiale polonaise de la multinationale chinoise, ne faisait pas partie de ces entreprises. Elle a allégué devant le Conseil d'État que son exclusion était contraire à la législation sur les marchés publics et aux règles en matière de libre circulation des biens au sein de l'Union européenne. Le Conseil d'État n'a pas jugé ces moyens sérieux et a rejeté la demande de suspension introduite en extrême urgence à l'encontre de la décision du ministre. (Belga)