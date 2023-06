Vie privée sous tension - Le projet de loi réformant l'APD repart pour la quatrième fois au Conseil d'État

À ses yeux, le Conseil d'État, à chaque examen du texte, "ne fait que confirmer que ce projet de loi est un bon projet de loi". Mathieu Michel (MR) a pointé "une collaboration étrange entre le PTB, la N-VA et le Vlaams Belang." "Quelle est la motivation de ce carrousel ? Les amendements (soumis à l'examen du Conseil d'État) sont risibles et ridicules." L'opposition reste vent debout contre ce projet de loi. "Je n'ai trouvé que des lacunes dans ce texte", a assuré Christoph D'Haese (N-VA). Selon Nabil Boukili (PTB), "nos amendements ont été jugés bons par le Conseil d'État". Le député communiste a estimé que la méthode de travail sur ce texte est "assez représentative de la méthode de la Vivaldi. On s'obstine sans modifier la moindre critique. Si le secrétaire d'État a la tête dure, nous aussi." Toute l'opposition a validé la demande de renvoi vers le Conseil d'État de deux nouveaux amendements, à l'exception de DéFI. Le président amarante François De Smet a jugé qu'il était temps de cesser ce carrousel, faisant référence à la proposition de loi dépénalisation l'IVG, déposée en début de législature mais jamais votée à la suite de plusieurs renvois au Conseil d'État. Mais "le texte est toujours aussi mauvais", a-t-il estimé. Le texte s'inscrit dans un cadre de conflits internes au gendarme de la vie privée et autour de lui. Il vise à renforcer son fonctionnement et notamment à transformer le comité de direction en un organe collégial et à clarifier ses compétences et son fonctionnement. (Belga)