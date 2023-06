"3M clôt une affaire de PFAS aux États-Unis pour au moins 10 milliards de dollars"

Si l'accord est validé par le conseil d'administration et conclu, le géant américain évitera un premier passage devant un tribunal fédéral, qui devait débuter le 5 juin en Caroline du Sud. L'annonce a été bien accueillie par les marchés, l'action de l'entreprise s'envolant de plus de 10%. Un porte-parole s'est quant à lui refusé à tout commentaire. Les sociétés américaines, Chemours Company, DuPont de Nemours et Corteva avaient, de leur côté, annoncé, plus tôt dans la journée, un accord à 1,18 milliard de dollars pour des faits similaires. L'an dernier, 3M et la Flandre avaient conclu un accord d'assainissement des terrains pollués par l'entreprise autour de son site de Zwijndrecht pour un montant de 578 millions d'euros. (Belga)