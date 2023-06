Asie: les drogues transitent de plus en plus par la mer, saisie record de kétamine en 2022

Les trafiquants de méthamphétamine, la principale drogue de la région, produite essentiellement en Birmanie, se sont tournés vers la mer - notamment d'Andaman - pour contourner la surveillance resserrée aux frontières chinoises et thaïlandaises, selon le rapport annuel de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Quelque 151 tonnes de méthamphétamines ont été saisies en 2022, soit un peu moins que le record de 2021 (172 tonnes), mais cinq fois plus qu'il y a dix ans. Les forces de sécurité ont également saisi plus de 27 tonnes de kétamine en 2022, soit une hausse de 167% par rapport à l'année précédente. L'intensification du conflit en Birmanie, plongée dans le chaos depuis le coup d'État du 1er février 2021 contre la dirigeante civile Aung San Suu Kyi, a entraîné une baisse des saisies de méthamphétamines dans l'État Shan (est), l'épicentre du trafic où des organisations criminelles collaborent avec des groupes armés locaux pour opérer des laboratoires hors de portée de la junte, selon le rapport. Le texte souligne aussi des quantités importantes de méthamphétamines "made in Myanmar" acheminées vers le Bangladesh et l'Inde, d'où provient une partie des composants chimiques nécessaires à sa production. Au vu de l'abondance de l'offre, le prix de vente de la méthamphétamine reste à un niveau extrêmement bas: un dollar le comprimé en moyenne en 2022, soit deux fois moins qu'en 2020, pour l'exemple de la Birmanie. Cette drogue synthétique est en principe consommée sous deux formes: soit en cristaux soit via des pilules généralement moins pures. (Belga)