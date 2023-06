Challenge Tour Golf - Yente Van Doren passe le cut, Alan De Bondt abandonne

Van Doren a inscrit cinq birdies et deux bogeys sur sa carte. Avec son total de 143, un sous le par, il bondit de 45 places et pointe au 48e rang. Van Doren compte dix coups de retard sur le Sud-Africain Casey Jarvis, seul leader avec trois coups d'avance sur l'Allemand Philipp Mejow, l'Irlandais Niall Kearney, l'Italien Andrea Pavan et le Gallois Stuart Manley, qui se partagent la deuxième place. Alan De Bondt s'est retiré après huit trous. (Belga)