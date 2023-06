Chambre conseil Anvers - Trente personnes renvoyées en correctionnelle pour trafic international de drogue

L'agent avait été maîtrisé et sérieusement battu par plusieurs individus sur le quai 206 du port d'Anvers le 25 août 2020 mais était néanmoins parvenu à échapper à ses agresseurs en sautant à l'eau. Récupéré par l'équipage d'un navire, il avait finalement pu donner l'alerte. Les malfaiteurs qui ont agressé l'agent devaient vraisemblablement récupérer une cargaison de cocaïne qui se trouvait dans un container réfrigéré en provenance d'Équateur. Ils avaient reçu pour ce faire l'aide d'un agent de sécurité corrompu. Les malfrats ont toutefois pris la fuite à l'arrivée de la police maritime. Le container incriminé contenait 476 kilos de cocaïne. Les enquêteurs, aidés par des informations provenant du décryptage du réseau de communication Sky ECC, se sont alors orientés vers une organisation criminelle, qui serait dirigée par un certain Jos L., un des criminels néerlandais les plus recherchés. Son organisation serait responsable de l'importation de 308 kilos de cocaïne depuis le Brésil. Le nom du baron de la drogue limbourgeois Flor Bressers, remis à la Belgique l'an dernier par la Suisse ainsi que celui de Yannick 'Flash' W.; déjà cités dans plusieurs dossiers après le décryptage du réseau de communication Sky ECC, sont également apparus durant cette enquête, tout comme celui de travailleurs du port, d'agents de sécurité ou encore d'intermédiaires. (Belga)