Conflit israélo-palestinien - Un Palestinien et un enfant touchés par balle près d'une colonie en Cisjordanie

Le père et son fils étaient à bord d'une voiture qui se trouvait à proximité d'un poste militaire au moment des tirs. La source des coups de feu n'a pas été immédiatement identifiée. Les tensions sont particulièrement vives en Israël et en Palestine ces derniers mois, alors que les affrontements se multiplient entre la population palestinienne et l'armée israélienne qui occupe la Cisjordanie. Les militaires de l'État hébreu ont intensifié leurs descentes après une série d'attaques. Fin février, après la mort de deux colons israéliens dans le secteur de Huwara, des dizaines d'autres colons avaient déferlé sur cette ville et incendié de nombreux bâtiments et véhicules, provoquant une vague d'indignation, localement et internationalement. En mars, des colons ont également attaqué une famille palestinienne dans cette localité. Ils ont depuis été inculpés par Israël pour "terrorisme", une rare décision judiciaire pour des Israéliens. Toute l'entreprise de colonisation en Cisjordanie, occupée depuis 1967 par Israël, est jugée illégale par l'Onu au regard du droit international. Pourtant, environ 490.000 colons juifs y habitent et le gouvernement israélien, qui compte l'extrême droite dans ses rangs, a entrepris fin mai de repeupler l'ancienne colonie de Homesh évacuée en 2005. Depuis le début de l'année, 118 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne, tandis que 18 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont trouvé la mort durant la même période. (Belga)