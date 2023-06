Coup de filet européen visant la 'Ndrangheta - Une décision quant aux demandes d'extradition de quatre suspects attendue le 9 juin

Les suspects concernés sont Marcello N., un pizzaïolo de Genk, son frère Giuseppe N., et les frères Francesco S. et Sebastiano S. Ces quatre hommes ont été arrêtés le 3 mai dernier dans le cadre d'une opération internationale portant sur un trafic de cocaïne à grande échelle, et visant la mafia italienne 'Ndrangheta, active principalement en Calabre. Les avocats des quatre hommes ont estimé vendredi qu'il était inacceptable que la Belgique se dessaisisse de la partie de l'enquête menée sur son territoire au profit de l'Italie, où les suspects seraient ensuite poursuivis. Les avocats estiment que les conditions pour une extradition ne sont pas réunies. Ils pointent notamment le régime de détention prévu par l'Italie pour les membres de la mafia, à savoir un isolement complet des détenus. Près de 150 suspects ont été arrêtés début mai en Belgique, en Allemagne, en Italie, en France, au Portugal, en Espagne, en Slovénie, en Roumanie, au Brésil et au Panama dans le cadre de cette opération internationale autour de la 'Ndrangheta. Dans le Limbourg, des inspecteurs de la police judiciaire fédérale ont effectué des perquisitions à Genk, Hasselt, Bilzen, Maasmechelen et Pelt. Parmi les personnes interpellées en Belgique, figurent plusieurs hommes originaires de Genk, qui font partie du clan Nirta-Strangio. Un mandat d'arrêt européen a aussi été émis à l'encontre de Lucio Aquino, de Maasmechelen, de son neveu Donato O. Leur demande d'extradition a été partiellement plaidée jeudi, mais les débats prolongés jusqu'au 15 juin. (Belga)