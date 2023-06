Des trains supplémentaires affrétés pour rejoindre la Côte ce week-end

Les trains additionnels relieront Welkenraedt à Ostende, Louvain à Ostende, Anvers à Blankenberghe, Hasselt à Blankenberghe et Charleroi à Blankenberghe. Le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel mènera des travaux entre Bruxelles-Midi et Hal en matinée. Cette perturbation réduira le flux sur ce tronçon jusqu'à 10h00 et obligera plusieurs trains - dont ceux vers la Côte, qui ne s'arrêteront dès lors pas à Bruxelles - à emprunter une déviation. La SNCB conseille à ses voyageurs de planifier leurs trajets via sa plateforme en ligne, particulièrement pour le dimanche matin. Le planificateur tient en effet compte du service adapté et mentionne l'affluence attendue à bord des trains. (Belga)