Diables Rouges - Eden Hazard aura des "adieux endiablés" lors de Belgique - Autriche

Un DJ lancera les festivités, tandis qu'un tifo géant composé de 45.000 pancartes rouges rendra hommage à Eden Hazard. Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne rendront aussi hommage au Brainois, qui effectuera un tour d'honneur en cabriolet sur la piste du stade à la mi-temps. Après le match, Eden Hazard bottera, tout comme les autres Diables Rouges, 33 ballons dans le public, un pour chaque but qu'il a marqué sous le maillot national. La soirée se terminera par un court discours d'Eden Hazard adressé aux supporters. Appelé pour la première fois en équipe nationale en novembre 2008, Eden Hazard compte 125 caps avec les Diables, lui qui a porté le brassard de capitaine des Diables à 59 reprises (un record). Il a disputé trois Coupes du monde et deux Euro et a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale après le Mondial 2022 au Qatar. (Belga)