Environ 8.000 visiteurs attendus au festival Eupen Musik Marathon

Une quarantaine d'artistes ou groupes se produiront sur sept scènes installées à différents endroits de la ville. Diverses animations seront aussi organisées dans les rues, où l'on pourra également retrouver différentes échoppes proposant de la nourriture. Comme lors de chaque édition, la programmation se veut éclectique avec du rock, de l'électro, de la musique du monde ou classique, du blues et du jazz. Si dans les années 2000, le festival avait attiré de grands noms, les organisateurs veillent toujours à un certain équilibre entre les artistes nationaux et internationaux. Cette année, la volonté des organisateurs est de promouvoir les artistes locaux en leur donnant l'occasion de se produire sur scène, explique Konstanze Keller, responsable communication de l'association Chudoscnik Sunergia, organisatrice de l'événement. Du côté des artistes régionaux, on retrouve par exemple les S'Nana, une chorale aubeloise de femmes, le duo liégeois La valise, le groupe DIRK ou encore le musicien Michael Schneider, originaire de Deidenberg. Parmi les artistes internationaux, notons la présence de l'auteure-compositrice-interprète sud-africaine Nomfusi ou celle de l'Allemand Thomas D avec le groupe KBCS. Pour la première fois, l'Eupen Musik Marathon proposera une nuit complète de musique électro. Une dizaine de DJ se produiront ainsi dans deux salles à l'ancien abattoir. L'accès aux différents sites et les concerts sont gratuits. (Belga)