Europa League - L'arbitrage anglais condamne l'agression dont a été victime Anthony Taylor

Des supporters de l'AS Rome ont copieusement insulté l'arbitre de la rencontre perdue par leur équipe aux tirs au but face à Séville, la veille. Celui-ci était avec sa famille alors que les supporters l'ont entouré, certains lançant des objets dans sa direction, comme l'illustrent de nombreuses vidéos publiées sur les réseaux sociaux. La veille, Anthony Taylor avait également subi le courroux de José Mourinho, l'entraîneur portugais de la Roma. Les deux hommes ont déjà connu leur lot de disputes lorsque le technicien officiait en Premier League. Cette fois-ci, il a expliqué que l'arbitre "avait l'air espagnol", en référence au favoritisme dont il aurait fait preuve à l'égard de Séville. Fulminant, le coach avait également attendu l'arbitre dans le parking du stade pour lui dire à quel point sa performance était "une honte", avant de le qualifier "d'escroc". "Nous sommes choqués par l'agression injustifiée et consternante qu'ont subi Anthony Taylor et sa famille sur le chemin du retour après la finale de l'Europa League", a communiqué le PGMOL après l'incident. "Nous continuerons à le soutenir pleinement ainsi que sa famille." Anthony Taylor a distribué treize cartons jaunes dont sept pour les joueurs de la Roma mercredi, un record pour un match d'Europa League. Plusieurs phases ont causé l'ire des Romains, parmi lesquelles une potentielle faute de main dans la surface qui aurait pu offrir un pénalty aux hommes de José Mourinho. (Belga)