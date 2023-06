F1 - GP d'Espagne - Max Verstappen domine les premiers essais libres à Barcelone

Verstappen a devancé de 768/1000e son équipier mexicain Sergio Perez. Le Français Esteban Ocon (Alpine) a pris la troisième place à 812/1000e. Le Néerlandais Nyck de Vries (AlphaTauri), quatrième à 898/1000e, et le Français Pierre Gasly (Alpine), cinquième à 939/1000e, complètent le top-5. L'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) pointe en sixième position à 941/1000e. Les Ferrari sont plus loin, avec le Monégasque Charles Leclerc en huitième position à 1.088 et l'Espagnol Carlos Sainz neuvième à 1.120. Une deuxième séance d'essais libres se tiendra à 17h. Samedi, la troisième séance commencera à 12h30 avant les qualifications à 16h00. Verstappen est en tête du championnat avec 144 points, devant Perez (105) et Alonso (93). (Belga)