Feu vert à une hausse barémique des grades légaux dans les communes bruxelloises

Il a validé, à une majorité élargie au MR, une modification dans ce sens de la Nouvelle loi communale proposée par le ministre des Pouvoirs locaux, Bernard Clerfayt (DéFI). Les Engagés, la N-VA et le CD&V se sont abstenus. Le PTB a voté contre. Cette initiative législative s'inscrit dans le droit fil du protocole d'accord conclu en 2021 en comité C avec les organisations syndicales, sur une revalorisation salariale générale de la fonction publique locale. La mise en œuvre progressive entre 2021 et 2024 des mesures du protocole est accompagnée d'importants moyens budgétaires régionaux qui culmineront à partir de 2024 à 56,5 millions d'euros indexables. L'ensemble du personnel est visé par les quatre mesures du protocole : augmentation des traitements, allongement des échelles barémiques, octroi de ou augmentation des titres-repas et aide à la pension. Sans le vote de vendredi, les secrétaires et receveurs communaux, auraient échappé aux mesures de l'accord sectoriel liées à l'augmentation des traitements et à l'allongement des échelles barémiques, en raison de la fixation de ces paramètres dans la Nouvelle loi communale. Le ministre Clerfayt a rappelé que la rémunération de ces grades n'avait plus été adaptée depuis une trentaine d'années, tandis que les tâches qui leur incombent n'ont cessé d'augmenter. Conséquence: les pouvoirs locaux bruxellois éprouvent des difficultés de plus en plus importantes pour trouver de nouveaux titulaires ou pour les maintenir en fonction. Enfin, le traitement des grades légaux des pouvoirs locaux wallons et flamands a déjà fait l'objet de réformes dans ces deux Régions, de sorte que les grades légaux bruxellois sont les moins bien rémunérés parmi leurs collègues.