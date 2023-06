Invasion de l'Ukraine - Des drones ukrainiens abattus près de Koursk, selon le gouverneur de la région russe

"Cette nuit, plusieurs drones ukrainiens ont été abattus par un système de défense aérienne près de Koursk", a déclaré Roman Starovoyt sur Telegram. "Nous demandons aux habitants de Koursk de rester calmes, la ville est sous la protection fiable de notre armée", a ajouté le gouverneur. La région frontalière russe de Koursk a été, depuis le début de la guerre, régulièrement bombardée par les forces ukrainiennes. Les autorités russes avaient affirmé la veille que les forces ukrainiennes avaient tenté d'"envahir" la région russe de Belgorod, à une centaine de kilomètres plus au sud, et procédé à des frappes nourries sur cette zone qui ont fait une dizaine de blessés. Intensivement bombardée depuis plusieurs jours, la région de Belgorod a été le théâtre la semaine passée d'une spectaculaire incursion d'hommes armés en provenance d'Ukraine, qui a suscité des questions sur la solidité de la défense de la frontière russe. Mercredi, les autorités russes avaient commencé à évacuer les enfants de zones particulièrement touchées dans cette région. Autre localité prise pour cible selon les autorités russes, celle de Chebekino, 40.000 habitants, située à une dizaine de kilomètres de la frontière ukrainienne. Côté ukrainien, Kiev a connu jeudi une nouvelle attaque meurtrière. Selon les autorités ukrainiennes, la défense antiaérienne a détruit les dix missiles russes ayant visé la capitale mais la chute des débris, qui sont notamment retombés aux abords d'une clinique pédiatrique dans le quartier de Desnianski, a fait trois morts, dont un enfant, et 16 blessés. (Belga)