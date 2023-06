Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine dit avoir intercepté "l'ensemble" des missiles et drones russes ayant visé Kiev

"L'ensemble des 15 missiles de croisière et les 21 drones d'attaque (russes) a été détruit par la défense aérienne", a salué sur le réseau social Telegram l'armée de l'Air ukrainienne. Selon le chef de l'administration militaire locale, Serguïi Popko, la Russie a utilisé des missiles de type X-101/555 et des drones explosifs Shahed. "La terreur sur Kiev avec des attaques aériennes continue", a-t-il déploré sur Telegram. "Au cours des six derniers jours, les (Russes) ont déjà effectué leur sixième frappe aérienne sur la ville", a-t-il fustigé alors que la capitale ukrainienne est de nouveau visée par l'armée russe après une accalmie ces derniers mois. Selon le parquet général ukrainien, qui a ouvert une enquête, "un enfant de 11 ans a été blessé (et) un homme de 68 ans hospitalisé" à la suite de cette "attaque massive". Des maisons et des voitures ont également été "endommagées", selon cette source. Le chef de la police de la région de Kiev, Andriï Nebytov, a de son côté indiqué que "cinq immeubles d'habitation ont été endommagés" à la suite de cette nouvelle attaque russe. "L'alerte aérienne a duré plus de deux heures" dans la nuit, a-t-il détaillé. La Russie multiplie depuis début mai les attaques de drones et de missiles sur Kiev, souvent de nuit, une tactique dénoncée par l'Ukraine comme visant à terroriser la population civile au moment où l'armée ukrainienne dit achever ses préparatifs en vue d'une contre-offensive visant à reconquérir les territoires occupés par Moscou. La Russie, comme à son habitude, affirme que ses salves visent toujours "avec succès" des cibles militaires. (Belga)