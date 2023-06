Jumbo va mettre un terme à sa collaboration avec le pilote Max Verstappen

Ce retrait du monde sportif de Jumbo n'est pas étranger à l'arrestation de l'ancien patron Frist van Eerd en septembre 2022 dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent. L'entreprise néerlandaise avait ensuite annoncé revoir ses activités de sponsoring, estimant que "la scène internationale" sur laquelle se produit Verstappen "ne lui convenait pas", elle qui possède des enseignes uniquement aux Pays-Bas et en Belgique. Jumbo est aussi largement impliqué dans l'univers cycliste, où la formation Jumbo-Visma est l'une des meilleures du plateau avec, notamment, Jonas Vingegaard et Primoz Roglic, vainqueurs respectifs du Tour de France 2022 et d'Italie 2023, ainsi que les Belges Wout van Aert, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck et Tosh Van der Sande. Le contrat de sponsoring de Jumbo se ponctuera à l'issue de la saison 2024 et sera respecté. Toutefois, si un nouveau sponsor venait à se présenter d'ici là, l'entreprise serait ouverte au dialogue afin d'abandonner son rôle de sponsor titre. (Belga)