Jupiler Pro League - Karel Geraerts détendu avant le duel décisif face au Club Bruges, Van der Heyden forfait

Si l'Union bat le Club Bruges et que dans le même temps l'Antwerp ne gagne pas contre Genk, les Bruxellois décrocheront leur premier titre depuis 1935. Dimanche passé, l'Union a arraché un partage 1-1 au Bosuil à dix, rendant cette dernière journée palpitante, avec trois clubs encore en mesure d'être sacrés. "Dimanche, nous n'aurons rien entre nos mains. Mais nous avons bien une chance", a résumé Geraerts. "Nous nous concentrerons sur nous-mêmes et croiserons les doigts pour ce qui se passe à Genk. Pour moi l'Antwerp a 50 pour cent de chance, les 50 pour cent restants tu peux les partager entre nous et Genk." Dimanche, Geraerts ne pourra pas compter sur Siebe Van der Heyden. "Il a subi une petite opération et se prépare déjà pour la saison prochaine", a précisé Geraerts. Il reste encore des interrogations concernant Teddy Teuma (adducteurs), Victor Boniface (cheville) et Yorbe Vertessen (hanche). Ce trio s'est entraîné à part cette semaine. Geraerts attendra le dernier entraînement de samedi pour décider s'ils sont prêts à jouer ou non. Senne Lynen est suspendu. (Belga)