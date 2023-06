Jupiler Pro League - Saint-Étienne transfère définitivement Mathieu Cafaro prêté par le Standard

Le contrat de location comprenait une option d'achat, qui a donc été levée. L'ailier gauche de 26 ans a disputé 32 matchs, inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives. Il a été récompensé pour le plus beau but de la saison en L2. Saint-Étienne, relégué la saison dernière de Ligue 1 a très mal entamé le championnat avec deux victoires en douze matchs mais a ensuite aisément assuré son maintien malgré 3 points retirés pour raison administrative. Cafaro a été acheté par le Standard au Stade Reims en janvier 2022. Il a disputé 12 matchs et inscrit deux buts lors de son passage en Jupiler Pro League, (Belga)