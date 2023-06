La Belgique va se doter d'un indice de réparabilité pour les appareils électroménagers

Le texte, qui s'inscrit dans une logique d'économie circulaire, entend indiquer aux consommateurs les produits qui pourront plus facilement être réparés. Plusieurs critères seront pris en compte à cet effet: facilité de démontage, disponibilité d'informations techniques et de pièces de rechange, délais de livraison, prix des pièces détachées, etc. Avec cette loi, la Belgique deviendra le second pays européen à disposer d'un tel indice de réparabilité, et ce après la France qui l'a introduit en janvier 2021. Les deux systèmes seront d'ailleurs compatibles puisque les critères retenus par la loi belge sont les mêmes que ceux prévus par la loi française. L'indice sera en vigueur pour les appareils électroménagers tels que les lave-linges, les lave-vaisselles, les aspirateurs, les nettoyeurs à haute pression, les tondeuses à gazon, les téléviseurs et les ordinateurs portables. Un indice de réparabilité pour les vélos est également à l'étude. L'entrée en vigueur est prévue pour 2026. Le texte doit à présent passer pour adoption devant le Parlement fédéral. (Belga)