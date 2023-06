Les syndicats de la Croix-Rouge espèrent des propositions concrètes pour fin juin

Sollicitée par Belga, une représentante syndicale de la CNE explique que les syndicats s'attendaient à recevoir des propositions concrètes vendredi concernant le déménagement vers Namur, ce qu'ils estiment ne pas avoir reçu. Ils gardent toutefois espoir en notant une relance de la discussion sociale. "C'est plutôt bon signe", se réjouit la syndicaliste. Les représentants des travailleurs ont demandé des propositions concrètes à la direction pour fin juin. D'autres réunions seront organisées tout au long du mois pour discuter des différentes inquiétudes des travailleurs. "Au mois de juin on doit se mettre d'accord sur les grands principes pour que les travailleurs puissent se positionner", ajoute la syndicaliste. Les syndicats, plutôt mitigés à la sortie de la réunion, saluent toutefois la décision de la direction de maintenir tous les centres d'ambulance actifs et ainsi, supprimer définitivement le moratoire sur deux centres, à Libramont et Ampsin, qui étaient menacés de fermeture, indique la représentante syndicale. La direction a également manifesté une réelle volonté de travailler sur le mal-être des travailleurs, saluée par les syndicats qui ont remis des propositions concrètes formulées par les travailleurs pour améliorer leur bien-être au travail. La Croix-Rouge estime de son côté que la rencontre s'est déroulée dans une bonne entente et précise que les problématiques mentionnées feront l'objet de concertations sociales. Le préavis de grève, déposé par les syndicats en front commun (CNE, Setca) le 23 mai, est temporairement suspendu. (Belga)