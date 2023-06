Les utilisateurs du TEC globalement plus satisfaits qu'en 2022

Plusieurs aspects font l'objet d'une nette augmentation de satisfaction, comme l'accueil et la disponibilité des conducteurs, passés de 63 % à 81 % et le confort des véhicules, qui passe de 74 % à 81 %. La distribution des titres représente également une très bonne satisfaction à 87 %, contre 80 % en 2022. L'accueil du personnel de contrôle et la durée du trajet connaissent aussi un taux de satisfaction légèrement meilleur. Malgré des améliorations, l'accès à l'information ainsi que le respect entre voyageurs restent toutefois des points de vigilance, note le TEC. L'opérateur de transport public wallon précise par ailleurs que moins d'un client sur dix déclare, en 2023, avoir été victime de comportement inadéquat dans les transports, contre un usager sur six en 2022. La ponctualité, la fréquence et la desserte, malgré une légère augmentation, restent des aspects sur lesquels le TEC veut concentrer ses efforts. Le temps réel, qui représente un taux de satisfaction de 67%, continuera à être développé et constituera la priorité à venir de l'opérateur de transport wallon. (Belga)