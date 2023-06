Ligue 2 - Le Havre de Luka Elsner et le FC Metz de Laszlo Bölöni retrouvent la Ligue 1

(Belga) Le championnat de France de division 2, la Ligue 2, a livré ses verdicts samedi soir à l'issue de sa 38e et ultime journée. Le Havre, entraîné depuis cette saison par Luka Elsner, 40 ans, l'ancien T1 de l'Union, de Courtrai et du Standard, a été sacré champion. Il s'impose avec 75 points à l'issue de sa 20e victoire de la saison 1-0 contre Dijon. Le HAC sera accompagné la saison prochaine en Ligue 1 par le FC Metz dont l'entraîneur n'est autre de Laszlo Bölöni, 70 ans, champion avec le Standard et qu'on a aussi vu à l'Antwerp et très brièvement à La Gantoise. Le Roumain a lui aussi pris l'équipe messine en main au début de la saison.