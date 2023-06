Ligue de Diamant - Femke Bol signe la MPM de l'année sur 400 m haies à Florence

L'Américaine Shamier Little a pris la 2e place en 53.38 devant sa compatriote l'heptathlonienne Anna Hall, 5e performeuse mondiale de l'histoire depuis le week-end dernier et sa victoire à Götzis, qui a été créditée de 54.42 secondes. Médaillée de bronze aux JO de Tokyo en 2021 et d'argent aux Mondiaux d'Eugene en 2022, Femke Bol vise l'or cet été aux Mondiaux de Budapest. (Belga)