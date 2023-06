Météo - Le soleil chassera les nuages vendredi

Les nuages bas seront assez répandus le matin. Les éclaircies arriveront ensuite par le sud-est et le ciel deviendra assez ensoleillé. L'extrême ouest du pays et les régions frontalières avec les Pays-Bas conserveront cependant un ciel assez nuageux durant une grande partie de la journée. Les maxima varieront entre 15°C en bord de mer et dans les Hautes Fagnes, 20 ou 21°C dans le centre du pays et 22°C en Gaume. Le vent sera modéré de secteur nord à nord-est, tandis qu'il sera parfois assez fort le long du littoral. (Belga)