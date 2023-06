Météo - Un après-midi et un week-end ensoleillés

La soirée sera également ensoleillée avec quelques champs nuageux qui devraient laisser place à un ciel peu nuageux et dégagé dans la nuit. Les minima varieront entre 7 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés en bord de mer. Samedi, avec la possibilité de petits nuages cumuliformes l'après-midi, le temps devrait à nouveau être ensoleillé. Les maxima s'échelonneront entre 17 degrés à la mer, 20 degrés en haute Ardenne et 23 ou 24 degrés ailleurs. Le vent restera modéré de nord-est, devenant assez fort au littoral de nord-nord-est avec des pointes de 50 km/h. Même son de cloche pour dimanche, où les maxima varieront entre 17 degrés à la mer, 23 degrés dans de nombreuses autres régions et 25 degrés en Lorraine belge pour une nouvelle journée ensoleillée. Le vent sera modéré à parfois assez fort à la côte avec des rafales proches de 50 km/h. (Belga)