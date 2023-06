NBA - Nikola Jokic en triple-double et les Denver Nuggets prennent la main face au Miami Heat

Denver avait bénéficié d'un repos prolongé après avoir expédié sa série en quatre matches face aux Los Angeles Lakers en finales de la conférence Ouest. Le Heat revenait quant à lui d'une confrontation disputée contre les Boston Celtics qui a été au bout des sept manches. Les Nuggets n'étaient pas engourdis pour autant, et ils ont pris la main dès le premier quart-temps, derrière le bondissant Aaron Gordon qui a inscrit 12 points (16 pts au total) pour permettre aux siens de mener 29-20. Le double MVP Nikola Jokic, qui tourne à un triple-double de moyenne en playoffs (29,8 pts, 13,1 rbs, 10,5 asts) ne s'est pas caché et a distribué le jeu, totalisant 10 passes décisives à la pause (27 pts, 10 rbs, 14 asts au total), Denver agrandissant l'écart à 59-42. L'équipe du Colorado, qui dispute les premières finales NBA de son histoire, a mis en échec les artificiers de Miami, dont leur superstar Jimmy Butler, limité à 13 points, ainsi que Kyle Lowry (11 points). Seul Bam Adebayo (26 pts, 13 rbs) a réussi à s'extraire du système de Mike Malone. Le troisième quart-temps a vu une nouvelle domination de Denver qui lui a permis de compter 24 points d'avance. La réussite collective de la franchise de Mile High City, avec Jamal Murray en réussite (26 pts, 10 asts) et Michael Porter Jr. (14 pts, 13 rbs), a permis aux Nuggets de résister au retour du Heat et de s'imposer 104-93. Le prochain match aura lieu dimanche, dans le Colorado, avant les matchs 3 et 4 à Miami. (Belga)