Portugal: face à la sécheresse, le gouvernement rationne l'eau dans le sud

"Dans les barrages d'Odeleite et Beliche, l'usage de l'eau à destination de l'agriculture et des terrains de golf va être réduit de 20%", a indiqué le ministre portugais de l'Environnement, Duarte Cordeiro, à l'issue d'une réunion jeudi soir de la commission de gestion de la sécheresse. Dans le cas où les jardins ou les terrains de golf possèderaient des systèmes de réutilisation de l'eau, cette réduction sera portée à 50%. L'exécutif portugais a également annoncé la création d'une "task force" dédiée aux ressources hydriques de l'Algarve, composée de membres de l'Agence portugaise de l'environnement (APA) et de la direction générale de l'agriculture pour revoir les autorisations de prélèvement de l'eau dans la région. Elle devra identifier quelles autorisations peuvent être révoquées dans le but de réduire de 15% l'utilisation de l'eau provenant des nappes phréatiques de l'Algarve, a souligné M. Cordeiro. Selon le gouvernement, 36% du territoire portugais se trouve actuellement en situation de sécheresse sévère ou extrême, en particulier les régions de l'Alentejo et l'Algarve, dans le sud du pays. Mardi en conseil des ministres, le Portugal a officiellement fait une demande d'aide à Bruxelles afin de réclamer l'activation de la réserve agricole européenne, a rappelé la ministre portugaise de l'Agriculture Maria do Ceu Antunes. D'après l'observatoire européen Copernicus, 91,9% du territoire portugais est affecté par la sécheresse, dont 25,8% en état d'alerte. La péninsule ibérique est la région d'Europe la plus sévèrement touchée par ce phénomène. (Belga)