Portugal: une tonne de cocaïne saisie à bord d'un voilier

"Le voilier a été intercepté en haute mer", dans la nuit de mardi à mercredi, à quelque 200 milles nautiques (370km) des côtes portugaises, a indiqué à l'AFP Artur Vaz, directeur de l'unité de lutte contre le trafic de drogue de la police judiciaire portugaise lors d'une conférence de presse. Après avoir localisé et intercepté ce bateau de plaisance, la police a fouillé le navire et arrêté "le seul membre de l'équipage, un étranger de 53 ans", a précisé un communiqué de la marine portugaise. Ce voilier battant pavillon polonais, d'approximativement 16 mètres de long, qui effectuait la traversée de l'océan Atlantique, a été escorté jusqu'à la base navale d'Almada au sud de Lisbonne, où il est arrivé jeudi matin. Selon les enquêteurs portugais, la drogue était destinée à plusieurs pays européens. "Nous constatons actuellement que d'importants flux de drogues, en particulier de cocaïne et de haschisch, entrent en Europe", a souligné Artur Vaz. Mais "les grands mouvements de cocaïne se font principalement via des conteneurs", a-t-il ajouté. "L'opération Monaco" est le résultat d'une coopération internationale à laquelle ont participé la police judiciaire portugaise, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et la Drug Enforcement Administration (DEA), l'agence fédérale américaine chargée de la guerre contre le narcotrafic. (Belga)