Premier League - Leeds United se sépare de son entraîneur Sam Allardyce après seulement quatre matches

"Nous remercions Sam d'avoir eu le courage de prendre le poste et d'avoir tout fait pour nous maintenir", a exprimé le CEO de Leeds Angus Kinnear dans le communiqué du club. L'entraîneur anglais de 68 ans, connu pour être un spécialiste du sauvetage des équipes en difficulté, n'avait pris la charge du club du Yorkshire que le 3 mai dernier, succédant à l'Espagnol Javi Gracia. En quatre matches sous la direction d'Allardyce, Leeds n'a pris qu'un point. La relégation a été scellée lors de l'avant-dernière journée, un match nul contre Newcastle (2-2). Leeds United a passé trois saisons en Premier League et retourne en Championship après avoir terminé 19e du classement avec 31 points. Southampton et Leicester descendent également à l'échelon inférieur. Burnley et Vincent Kompany, ainsi que Sheffield United et le vainqueur des playoffs, Luton Town, évolueront quant à eux dans l'élite du football anglais la saison prochaine. (Belga)