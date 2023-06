PSA World Tour - Nele Gilis en finale après une victoire contre la numéro 1 mondiale: "Un peu surréaliste"

"J'étais très détendue et je n'avais rien à perdre", a expliqué la 8e joueuse mondiale. "De plus, elle n'était pas à son meilleur niveau. Mais bon, il faut quand même saisir sa chance quand elle se présente", a déclaré Gilis après sa victoire 11-8, 11-9 et 11-5 contre la septuple championne du monde contre laquelle elle avait déjà perdu cinq fois sans remporter le moindre set. En quart de finale, Nour El Sherbini avait éliminé Tinne Gilis (PSA 14), la petite sœur de Nele, sur le score de 3-0. L'aînée n'aurait "jamais cru" battre son adversaire en trois sets. "C'est un peu surréaliste, et je suis plus qu'heureuse", s'est-elle réjouie. "J'ai dû me forcer à jouer à la volée, à rester devant elle et à avoir confiance en mes coups que je pratique depuis des années", a-t-elle analysé. "Je n'aurais jamais pu gagner si je ne l'avais pas fait." En finale, vendredi à 18h00, Nele Gilis affronte une autre Égyptienne redoutable, la numéro 2 mondiale Nouran Gohar. Celle-ci a battu en demi-finale sa compatriote et championne en titre Hania El Hammamy (PSA 3). (Belga)