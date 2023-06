Quelque 190 millions d'euros de soutien à l'éolien en mer retournent à l'État

En fin d'année dernière, le gouvernement a introduit cette modification qui entre désormais en application. Le mécanisme de soutien, appelé "contrats d'écart compensatoire bidirectionnels", oeuvre en faveur des deux parties. D'une part, le gouvernement soutient les parcs quand les prix de l'énergie sont très bas et que les infrastructures ne sont pas rentables, comme lorsque la production d'électricité est trop importante et que les éoliennes doivent être déconnectées. D'autre part, quand, en revanche, les prix augmentent au-delà d'un certain niveau et que des bénéfices excédentaires sont dégagés, ceux-ci reviennent automatiquement à l'État. Selon Tinne Van der Straeten, cela devrait générer cette année 190 millions d'euros. Ce système est appliqué aux cinq parcs les plus récents, qui ont commencé à fournir de l'énergie après 2017. Ceux-ci bénéficient d'un mécanisme de soutien variable basé sur le prix de référence établi pour l'électricité ("levelized cost of energy", LCOE). Le système rend possibles des gains qui peuvent s'avérer très élevés en période exceptionnelle, d'où une taxation sur les bénéfices excédentaires. Les quatre autres parcs établis précédemment (C-Power, Belwind, Nobelwind et Northwind) ne relèvent pas de ce mécanisme car ils bénéficient d'un autre système de soutien. (Belga)