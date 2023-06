Réforme fiscale - Le gouvernement fédéral en conclave le week-end des 17 et 18 juin

Le format du conclave est traditionnellement réservé aux négociations budgétaires. Le Premier ministre Alexander De Croo opte donc pour cette formule, dans l'espoir de boucler le dossier de la réforme fiscale. Le 2 mars dernier, le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, avait présenté sa proposition de réforme fiscale, contenant 25 mesures. Le vice-Premier ministre CD&V ambitionne notamment de procéder à une réduction de charges estimée à 6 milliards d'euros, afin que le travailleur moyen dispose d'au moins 835 euros nets de plus par an. En outre, le ministre propose de remplacer les deux taux réduits de TVA de 6 et 12% par un taux harmonisé de 9%, tout en prévoyant des exceptions. Cette proposition fait débat au sein de la Vivaldi. Le MR estime ainsi qu'elle n'est pas assez équilibrée. Les libéraux veulent coupler le dossier fiscalité avec une réforme du marché du travail. La réforme de la TVA, elle, est critiquée dans les rangs socialistes. (Belga)