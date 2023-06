Roland-Garros - Aryna Sabalenka invoque sa santé mentale pour ne pas se rendre devant la presse

Mercredi, la deuxième tête de série a eu un échange tendu avec un journaliste ukrainien au sujet de son soutien au président bélarusse Alexander Lukashenko, allié de la Russie qui mène une guerre d'invasion en Ukraine depuis février 2022. "Depuis de nombreux mois, j'ai répondu à ces questions lors de tournois et j'ai été très claire sur mes sentiments et mes pensées", a déclaré Sabalenka. "Ces questions ne me dérangent pas après mes matchs. Je sais que je dois répondre aux médias sur des sujets qui ne sont pas liés à mon tennis ou à mes matchs, mais mercredi, je ne me suis pas sentie en sécurité lors de la conférence de presse. Je devrais pouvoir me sentir en sécurité lorsque je donne des interviews aux journalistes après mes matchs. Pour ma propre santé mentale et mon bien-être, j'ai décidé de me retirer de cette situation aujourd'hui, et le tournoi m'a soutenu dans cette décision. Ces quelques jours n'ont pas été faciles, et ma priorité est maintenant de continuer à bien jouer ici à Paris". Les organisateurs de Roland-Garros ont déclaré que Sabalenka avait parlé à un groupe de journalistes triés sur le volet lors d'une "conférence de presse" après avoir battu Rakhimova 6-2 6-2, mais il semblerait que toutes les questions aient été posées par un employé de la WTA. On ignore si la Bélarusse participera à des conférences de presse pendant le reste du tournoi. Jessica Pegula, troisième tête de série, a également refusé de se rendre en conférence de presse après sa défaite 6-1, 6-3 contre Elise Mertens. (Belga)