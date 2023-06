Roland-Garros - Elise Mertens renverse la 3e mondiale Jessica Pegula en deux sets et s'en va en huitièmes

La spécialiste du double s'est imposée contre la troisième joueuse mondiale, l'Américaine Jessica Pegula (N.3), en deux sets et 1 heure et 22 minutes de jeu, 6-1, 6-3. Elise Mertens a entamé la partie de manière exemplaire sur le Court Philippe-Chatrier, en ne cédant pas la moindre balle de break et en convertissant les deux opportunités offertes par son adversaire pour mener 4-0. Manifestement énervée, Jessica Pegula a jeté sa raquette avant de concéder la manche quelques minutes plus tard, 6-1. Mertens a breaké d'entrée dans le deuxième set, mais s'est fait contrer dans la foulée. La 3e mondiale a alors retrouvé ses esprits, passant non loin de faire le break en cours de set avant de concéder son service. À 4-3 en sa faveur, la N.1 belge a sauvé trois balles de break pour finalement prendre le jeu et le match dans la foulée, 6-3. Mertens égale sa meilleure performance en simple à la Porte d'Auteuil, où elle a disputé les huitièmes de finale en 2022 et en 2018. Elle y affrontera l'une des deux Russes qui s'affrontent aussi vendredi, Anastasia Potapova (WTA 25/N.25) ou Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 333). Dans l'après-midi, elle reviendra également sur le terrain pour y disputer le premier tour du tournoi de double en tant que 6e joueuse mondiale, en compagnie de l'Australienne Storm Hunter (WTA 5) avec qui elle compose la 3e tête de série. Les Américaines Danielle Collins (WTA 133), 29 ans, et Emma Navarro (non-classée, WTA 75 en simple), 22 ans, se présenteront face à elles. (Belga)