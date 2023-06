Roland-Garros - Gillé-Vliegen qualifiés en 45 minutes : "Ce fut un super match"

"Il n'y a pas grand-chose à dire", a confié Joran Vliegen à Belga. "Nous sommes à peine restés trois quarts d'heure sur le court. Nous avons très bien joué du début à la fin, c'était un super match. Nous étions largement supérieurs dans tous les compartiments du jeu. Cela se voit au score et aux statistiques. Nous avions un plan clair en tête et nous sommes parvenus à l'exécuter parfaitement. Cela fait plaisir." C'est la deuxième année consécutive que Sander Gillé et Joran Vliegen atteignent le troisième tour à Paris. Et ils rejoueront déjà ce samedi, contre le duo formé par le Mexicain Santiago Gonzalez (ATP 20) et le Français Edouard Roger-Vasselin (ATP 16), tête de série n°9 du tableau. "Gonzalez et Roger-Vasselin livrent aussi une belle saison", a poursuivi le gaucher de Maaseik. "Ils figurent en bonne place à la Race, le classement de l'année (NdlR : quatrièmes, Gillé-Vliegen treizièmes). Ce ne sera donc pas un match facile, mais notre niveau de jeu est très bon depuis le début du tournoi. Nous n'avons pas encore commis énormément d'erreurs. Bref, nous pouvons avoir confiance. Nous allons en tout cas faire le maximum." (Belga)