Roland-Garros - Lorenzo Musetti sort Cameron Norrie en trois sets et attend Alcaraz en huitièmes

(Belga) Dix-huitième mondial et tête de série N.17 à Roland-Garros, l'Italien Lorenzo Musetti, 21 ans, a éliminé en seizièmes de finale le Britannique Cameron Norrie, 13e mondial et 14e tête de série en trois manches : 6-1, 6-2 et 6-4 en 2 heures et 8 minutes de jeu.