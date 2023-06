Roland-Garros - Novak Djokovic, accroché par Davidovich Fokina, passe en huitièmes sans concéder de set

(Belga) Double lauréat de l'épreuve (en 2016 et 2021) et en course pour un 23e titre en Grand Chelem, Novak Djokovic s'est qualifié pour les huitièmes de finale des Internationaux de France de tennis, vendredi en fin d'après-midi sur le central de Roland-Garros. Le Serbe de 36 ans, désormais 3e mondial, a éliminé Alejandro Davidovich Fokina (ATP 34/N.29) en trois sets disputés comme le démontrent les 3 heures et 36 minutes de jeu et le score: 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), 6-2.