Roland-Garros - Ysaline Bonaventure battue au 2e tour du double malgré deux balles de match

Aux côtés de la Hongroise Panna Udvardy (WTA 129 en double), la 446e joueuse mondiale en double s'est incliné en trois sets contre la paire 11e tête de série qui réunit les Chinoises Yifan Xu (WTA 24) et Zhaoxuan Yang (WTA 19), 4-6, 7-6 (7/3), 7-6 (11/9). Les deux paires se sont échangés leur service à trois reprises pendant le premier set, avant que Bonaventure et Udvardy ne réussissent un break décisif pour faire 6-4. Dans la deuxième manche, le duo belgo-hongrois a concédé son service et manqué trois balles de break dans le jeu suivant, mais s'est rattrapé ensuite pour aller arracher une balle de match à 5-4. Celle-ci a été sauvée par Xu et Yang, qui ont forcé le tie-break et remporté celui-ci (7/3) afin d'égaliser à une manche partout. Après avoir concédé les trois premiers jeux du troisième set, Bonaventure et sa partenaire ont pris les cinq suivants avant le réveil des Chinoises, remontées à 6-5 avant le tie-break. Dans celui-ci, une nouvelle balle de match a été manquée par Bonaventure et Udvardy, avant que Xu et Yang ne concluent 11/9. Au prochain tour, celles-ci retrouveront les Américaines Alycia Parks (WTA 40 en double) et Peyton Stearns (WTA 200) ou leurs adversaires qui forme la sixième tête de série, l'Australienne Ellen Perez (WTA 15) et l'Américaine Nicole Melichar-Martinez (WTA 15). Qualifiée en huitième de finale en simple féminin, Elise Mertens concourra en double dans l'après-midi en compagnie de l'Australienne Storm Hunter avec qui elle compose la 3e tête de série. Les Américaines Danielle Collins et Emma Navarro se présenteront face à elles. (Belga)