Santander relève son taux, le plus haut du marché

Ce taux s'appliquera sur le compte Vision Plus, un compte destiné à un placement à long terme. Il bénéficiera d'un taux de base de 0,75% et d'une prime de fidélité de 1,50% soit 2,25% au total. Le taux actuel sur ce compte est de 1,75%. Sur le compte Vision, pour des épargnes à court terme, le taux passera de 1,25 à 1,50% (taux de base de 1,15% et prime de 0,35%). Un taux de 2,50% existe aussi mais pour des montants variant de 125.000 à 250.000 euros. Selon les données du site Spaargids.be, Santander offrira le taux d'intérêt le plus élevé du marché belge. Un intérêt de 2% est aussi possible avec deux autres acteurs de niche: MeDirect et NIBC Direct. Les taux d'intérêt des grandes banques varient entre 0,25 et 1,25% sur les comptes d'épargne sans conditions. (Belga)