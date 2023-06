Trois morts lors de heurts à Addis Abeba entre des musulmans et la police

"Des groupes conspirateurs voulant détruire le régime en brandissant un étendard religieux (...) ont provoqué une émeute en attaquant les forces de sécurité déployées" près de la mosquée al-Anouar, explique dans un communiqué un organisme réunissant les principales institutions sécuritaires d'Éthiopie. Les violences "ont fait trois morts et plusieurs blessés" dont 65 policiers, ainsi que de nombreux dégâts, selon le texte publié vendredi soir par le média FanaBC, proche du Parti de la Prospérité du Premier ministre, Abiy Ahmed. Les forces de l'ordre en tenue anti-émeute avaient été massivement déployées sur place dès avant la prière, selon des journalistes de l'AFP. Après la prière, les fidèles quittaient la mosquée dans le calme, quand des jeunes ont commencé à scander "Allahou Akbar" (Dieu est le plus grand), a constaté un journaliste de l'AFP. Immédiatement, des détonations ont retenti, semant la panique. Des jeunes fidèles ont alors jeté des pierres sur la police qui a répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes, selon lui. Un autre journaliste de l'AFP a vu des policiers tirer des coups de feu en direction de jeunes lançant des pierres. Il n'était pas possible de connaître la nature des projectiles. En milieu d'après-midi, le calme est revenu près du lieu de culte, selon un journaliste de l'AFP. Après la prière la semaine passée, des affrontements similaires, à la sortie de la même mosquée al-Anouar, avaient fait deux morts, selon la police qui avait aussi fait état de 56 blessés dont 52 policiers et de 114 arrestations. (Belga)