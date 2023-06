Un blessé dans une collision entre deux véhicules des pompiers et de la police à Bruxelles

La voiture de police s'est retrouvée sur le toit en raison du choc. L'un des trois passagers à l'intérieur du véhicule a dû être désincarcéré et emmené à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Les deux autres passagers sont indemnes. La zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles est descendue sur place et a fermé le boulevard Simon Bolivar, lors de ces opérations de secours. La circulation a pu reprendre depuis 17h15. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident. Selon les premiers éléments, les deux véhicules circulaient en code "trois", avec gyrophares et sirène, et se rendaient sur une intervention différente. (Belga)