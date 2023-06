Un jeune britannique soupçonné de préparer un acte terroriste condamné à la perpétuité

Converti à l'Islam, le jeune homme avait notamment procédé à des repérages d'installations militaires et de postes de police. Il a également partagé son projet de "fantasme macabre" avec une amie en ligne avec laquelle il avait entamé une relation, a-t-il déclaré devant la cour criminelle de l'Old Bailey à Londres. Ses désirs de mener une attaque au Royaume-Uni ou de se rendre en Syrie pour rejoindre l'État islamique ont été contrecarrés lorsque sa mère l'a signalé au programme de prévention de la lutte contre le terrorisme, appelé "Prevent". Les autorités ont également été informées par le biais d'une ligne d'urgence anti-terroriste après qu'il a posté une vidéo sur un groupe WhatsApp en avril 2022. En détention, l'adolescent a proféré des menaces violentes dont celles de "décapiter un imam" et de "tuer et découper le personnel", a déclaré le tribunal. En janvier, le jeune homme, originaire de Wickford dans l'Essex, a plaidé coupable de préparation d'actes terroristes entre le 22 décembre 2021 et le 17 mai 2022. Il a été condamné vendredi à la réclusion à perpétuité assortie d'une peine minimale de six ans. Il s'agit de la première condamnation pour terrorisme à être retransmise à la télévision britannique. (Belga)